Verona, seduta in vista dell'Inter: out Calvano, a parte Heurtaux

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Allenamento in vista della gara con l'Inter per il Verona. La squadra ha iniziato con un riscaldamento tecnico, per poi passare al lavoro atletico. Spazio, successivamente, alle esercitazioni tattiche, per poi concludere la seduta con una serie di partitelle a campo ridotto. Ha diretto le operazioni l'allenatore in seconda Nicola Corrent, con mister Fabio Pecchia impegnato a Coverciano per la cerimonia di consegna della 'Panchina d'Oro' della stagione 2016/17.

Assente Simone Calvano a causa di una lieve sindrome influenzale, differenziato programmato per Thomas Heurtaux. Assenti i nazionali Gian Filippo Felicioli e Daniele Verde.