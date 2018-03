Verona, Vukovic parzialmente in gruppo. Cerci e Boldor a parte

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Allenamento per i gialloblù presso lo Sporting Center 'Il Paradiso' di Peschiera, in vista della sfida di domenica contro l'Atalanta. La squadra, agli ordini di mister Fabio Pecchia, ha cominciato la seduta sul campo 1 con un lavoro di rapidità e attività muscolare, prima di proseguire sul campo 2 con esercizi sul possesso palla. In seguito il gruppo ha proseguito la seduta con una serie di esercitazioni tattiche, prima di terminare l'allenamento con una partitella.

Jagos Vukovic ha svolto parte del lavoro con i compagni prima di proseguire con il proprio iter differenziato. Lavoro differenziato per Alessio Cerci e Deian Boldor, quest'ultimo a causa di un sovraccarico muscolare all'adduttore destro.