Verso Fiorentina-Empoli: Krunic ok, a sinistra spazio ad Antonelli dal 1'

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per il derby contro la Fiorentina, l'Empoli recupera Krunic che sarà titolare nel 3-5-2 di Iachini, con Zajc ancora ad aspettare il proprio turno in panchina. Pasqual, ex di turno non dovrebbe invece farcela a essere in campo dal primo minuto, toccherà ad Antonelli. Confermatissima la coppia La Gumina-Caputo, autori di una prova superlativa contro il Bologna una settimana fa.