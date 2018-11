© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In vista del derby con la Samp, il sito ufficiale del Genoa riporta alcune dichiarazioni del portiere rumeno Andrei Radu: "A nove anni disputai il mio primo derby con la maglia dello Steaua. Eravamo in un campetto e giocavamo su una superficie sintetica in periferia. Verso gli undici passai alla Dinamo. Di solito le partite andavano bene alle mie squadre. Un derby è sempre particolare, nonostante nel mio Paese la passione sia un po’ scemata. I punti che si assegnano sono gli stessi di tutte le partite. Cambiano il contorno, gli sfottò, le tensioni intorno a un evento che non passa inosservato pure agli occhi dei non tifosi".