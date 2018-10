Verso il derby, Crespo: "Milan, serve tempo. Io un mix tra Icardi e Higuain"

© foto di Federico Gaetano

Ai microfoni del quotidiano La Stampa, Hernan Crespo, ex bomber di Milan e Inter, ha parlato del derby di domani: "L’Inter è più avanti. Dopo 6 anni ha ritrovato la Champions, è partita bene, Suning lavora da più tempo di Elliott. Il Milan arriva da un periodo travagliato, con Leonardo e Maldini si comincia a ricreare un po’ di identità ma servirà qualche anno per tornare ai tempi d’oro".

Faccia il ct dell’Argentina: a chi darebbe la maglia n. 9? "Dipende da come intendo giocare. L’esperienza di Kalinic insegna: simile a Icardi, nel Milan non ha funzionato, come André Silva. Higuain invece è l’ideale per gli schemi di Gattuso. Lo stesso vale per Mauro e l’Inter, gli esterni di Spalletti sono il miglior modo di servire un terminale micidiale come lui".

Lei somigliava di più al Pipita? "In realtà ero un mix: sotto porta mi muovevo come Icardi ma partecipavo al gioco come Higuain".