Verso il derby, Meazza sold out: presenti anche Salvini e Mancini

"Ancora una volta il Meazza farà registrare il tutto esaurito. Grazie". Come riporta Tuttosport, con questo messaggio l’Inter ha annunciato su Twitter quello che, di fatto, si era già capito da qualche giorno: San Siro è sold out per il derby. Al completo anche la tribuna stampa, con la presenza di 10 tv straniere. Gli operatori del settore presenti saranno oltre 700. Annunciata la presenza del vice-premier Matteo Salvini e del c.t. Roberto Mancini.