Verso il derby, Materazzi: "Icardi inventa gol, Nainggolan decide le gare"

Ha fatto parte di uno dei Milan più forti della storia e ha vinto tutto quello che c'era da vincere in carriera: Mondiale, Champions League, Copa Libertadores. Pochi possono vantare il palmarés di Roque Junior. Il brasiliano si racconta ai microfoni di Tuttomercatoweb, alla vigilia...

Giunti: "A Perugia è andata come è andata, io non demordo"

Cosenza, i convocati di Braglia: out Perez e Di Piazza. C'è Tiritiello

Foggia, i convocati: prima chiamata per Iemmello

Brescia, i convocati di Corini per il Cittadella. Out Donnarumma

Cittadella, Venturato: "Ringrazierò sempre Alfonso per quel che ha dato"

Cittadella, i convocati di Venturato: rientra Panico, out Schenetti

Crotone, frattura al piede sinistro per Benali

Serie B, Spezia-Pescara 1-2 al 45': Galabinov tiene in partita gli Aquilotti

Carpi, i convocati di Castori: Poli influenzato. Non partirà per Ascoli

Doppio Monachello, il Pescara non si ferma: 3-1 allo Spezia, +5 sull'Hellas

Le pagelle del Pescara - Monachello non perdona. Super Fiorillo

Vent'anni dopo: Nesta ritrova la Salernitana, sua prima vittima in A

Spezia, De Col: "Non usciamo ridimensionati da questa gara"

Pescara, Pillon: "Presto per parlare di obiettivi, avanti così"

Pescara, Pillon: “Stiamo facendo bene, non ci sono intoccabili “

Tuttosport: "Pescara colpo da capolista". Spezia ko per 3-1

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha parlato Marco Materazzi in vista del derby di domani: "Icardi inventa gol, Handanovic uomo ragno, Nainggolan decide, De Vrij che piede", il titolo scelto per sintetizzare le sue parole. Quindi un'analisi sui due tecnici: "Rino è più sfrontato, ma che compito duro. Spalletti ha più qualità", il pensiero di Matrix. Chiusura con Lautaro Martinez e Cutrone: "Lautaro ha una bella faccia da figlio di p... Lui è un uomo da derby. Cutrone è il più affamato fra le punte italiane: i suoi gol sono tutti cercati".

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy