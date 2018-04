Verso Inter-Juventus, tutte le opzioni per la difesa bianconera

© foto di www.imagephotoagency.it

Ultime sulla probabile formazione della Juventus in vista dell'Inter direttamente dal Corriere di Torino. Definita o quasi, in questo senso, la linea difensiva che dovrà proteggere Gigi Buffon dagli assalti nerazzurri, in primis quelli di un Icardi che ha fatto spesso e volentieri male alla Signora, rifilandole addirittura 7 gol in appena 11 incroci. Assenti i lungodegenti De Sciglio e Chiellini, così come il jolly Sturaro, sulla corsia destra si va verso la conferma di Howedes, in vantaggio su Lichtsteiner, mentre a sinistra si rivedrà dall’inizio Alex Sandro. Al centro, invece, Rugani ha più possibilità del recuperato Barzagli di agire al fianco di Benatia. Allegri è intenzionato a modulare una retroguardia a quattro che all’occorrenza possa schierarsi a tre, con la linea Howedes-Benatia-Rugani e l’avanzamento di Alex Sandro sulla mediana.