Verso Juve-Milan, la Signora per altri record e il Diavolo per la stagione

© foto di Antonio Vitiello

Questo un estratto dell'analisi di Sebastiano Vernazza su La Gazzetta dello Sport in merito alla finale di Coppa Italia tra Juventus e Milan: "Per la Juve, la finale di stasera all’Olimpico è prima di tutto una questione aritmetica, numeri da aggiungere ad altri numeri: il settimo scudetto consecutivo è virtualmente vinto e potrebbe accompagnarsi alla quarta Coppa Italia di fila. Sarebbe il sesto «doblete» campionato-coppa, impresa mai riuscita a nessuno in Italia. Le polemiche su Orsato e dintorni potrebbero fungere da motivazione in più. La Juve vuole vincere per zittire chi dubita, chi critica, chi sospetta. In questo senso le serve una vittoria chiara, senza polemiche a strascico.

Il Milan per contro si gioca la stagione, i tanti milioni spesi maluccio in estate, un pezzo di sostenibilità del progetto cinese. Il Milan si trova nella scomoda situazione di chi in pochi giorni può passare da tutto a niente o quasi niente. Se batte la Juve, si prende tutto: salva la stagione e si assicura un posto in Europa League, direttamente ai gironi. La delusione per la mancata Champions verrebbe azzerata. Se perde, entra nel tunnel delle ipotesi