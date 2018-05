Verso Juve-Milan, Tuttosport: "La prima volta con Buffon titolare"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"La prima volta con Buffon titolare", scrive questa mattina Tuttosport. Le finali di Coppa Italia in casa Juventus negli ultimi anni sono state giocate dai secondi del capitano bianconero, nello specifico da Storari (2015) e Neto (2016-2017). Questa volta non toccherà a Szczesny, visto che Allegri ha deciso di dare spazio a Buffon in quella che salvo clamorosi colpi di scena sarà la sua ultima finale da giocatore. E proprio per questo motivo, in caso di successo, sarà lui ad alzare la Coppa con la fascia al braccio.