Verso Milan-Roma, Abate e Caldara in vantaggio su Calabria e Musacchio

UFFICIALE: STROOTMAN SALUTA ROMA E VA AL MARSIGLIA. RICARDO RODRIGUEZ RESTA AL MILAN. KAKA' PRONTO A TORNARE IN ROSSONERO. TORINO, PER LJAJIC LA TURCHIA: C'E' IL BESIKTAS. ANCHE NIANG PUO' PARTIRE. NAPOLI-ZIELINSKI, PROVE DI RINNOVO. Kevin Strootman è ufficialmente un nuovo calciatore...

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 28 agosto

Inter, Pepe a lavoro per convincere Joao Mario ad accettare il Besiktas

TOP NEWS ore 20 - Anche Kean per il Marsiglia. PSG su Milinkovic-Savic

Bayern Monaco, no a Cuadrado. Non verrà preso un sostituto di Coman

Palmeri: "Spalletti non ha giustificazioni. Manca umiltà"

Cerruti: "Roma, chi vuole vincere non vende i migliori"

Torino, Cairo: "Non solo CR7, noi al secondo posto per sbilanciamento"

Serie A, live dai campi: Torino, per Ansaldi trauma distorsivo al ginocchio

Borriello-UD Ibiza, calciatore ma non solo: sarà azionista e dirigente

Ag. Mario Rui: “Solo affaticamento, convocabile per la Samp"

Udinese, Samir: "Con la Samp una guerra. Ora a Firenze per far bene"

Ancelotti: "Il mio Napoli è più... verticale. Spero di fare in fretta"

Milan, Kakà potrebbe aiutare il club con lo scouting in Sudamerica

Secondo quanto riferisce Sky Sport , il Milan che scenderà in campo contro la Roma venerdì sera a San Siro potrebbe vedere Ignazio Abate titolare dal primo minuto al posto di Davide Calabria. Mattia Caldara, invece, è favorito su Mateo Musacchio. Ecco la formazione probabile secondo l'emittente satellitare: Donnarumma; Abate, Caldara, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Calhanoglu.

La Spal con Semplici in panchina e Petagna

Il Frosinone rinnovato in estate

Il Chievo per l'ennesima impresa

Il Bologna con Inzaghi in panchina

