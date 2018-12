Verso Napoli-Cagliari: Meret verso la panchina, torna dal 1' Ghoulam

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

C'è una idea di rivoluzione nella testa di Carlo Ancelotti per la sfida del suo Napoli contro il Cagliari in programma per domani. Mario Rui ha un piccolo problema muscolare e per questo potrebbe esserci la seconda gara di fila da titolare in campionato per Faouzi Ghoulam, secondo la La Repubblica. Non si sa se accadrà invece lo stesso per Alex Meret, che ha ancora qualche fastidio alla spalla e potrebbe andare in panchina, dopo il debutto di sette giorni fa col Frosinone.