Verso SPAL-ChievoVerona: Semplici non cambia, ancora Antenucci

Ultime da La Nuova Ferrara circa la sfida del lunch time tra SPAL e Chievo: in mezzo dovrebbero esserci nuovamente Missiroli, Schiattarella e Kurtic, con Lazzari e Fares sugli esterni. In attacco difficile immaginare un duo diverso da quello che vede Petagna e Antenucci: per l'ex Paloschi possibile ingresso a gara in corso.