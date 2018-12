© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Contro la SPAL scenderà in campo un Chievo molto simile a quello che ha giocato a Parma una settimana fa: il rientro di Rossettini "spinge" Barba sulla corsia sinistra, mentre Birsa agirà ancora alle spalle di Stepinski e Pellissier, con Giaccheirini in panchina e pronto a entrare in caso di bisogno, al pari di Meggiorini: lo riferisce il Corriere dello Sport.