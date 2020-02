© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Per un Verdi nuovamente pimpante in gruppo, in casa Torino c’è al contrario un Rincon costretto ai box. Il venezuelano, infatti, nella giornata di ieri non ha preso parte alla doppia sessione d’allenamento a causa una forma influenzale che l’ha debilitato. A tre giorni dalla sfida con la Sampdoria, insomma, per “El General” è già cominciato il conto alla rovescia. Con l’obiettivo - sottolinea Tuttosport - di non lasciare il neo-tecnico Longo senza alternative agli unici due centrocampisti al momento a disposizione: Lukic e Meité. Baselli sta infatti seguendo ancora un percorso personalizzato, al pari di Ansaldi che ieri pomeriggio ha lavorato in solitaria sul terreno secondario del Filadelfia. Zaza, invece, sta svolgendo un programma rieducativo: l’attaccante lucano, prima di poter tornare almeno parzialmente in gruppo, deve smaltire la lesione ai flessori della coscia destra.