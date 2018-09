Via alla Champions, premi da sogno: 2 miliardi per le 32 finaliste

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Gazzetta dello Sport racconta i premi della Champions League 2018/2019. Quasi 2 miliardi per le 32 finaliste. Se una squadra dovesse vincere la Champions conquistando il successo in ogni gara, arriverebbe a intascare 82,2 mlioni di euro più market pool e ranking storico. Un totale che potrebbe sfiorare i 130-140 milioni di euro. Se, viceversa, la Juventus dovesse per esempio uscire ai gironi perdendo tutte le partite, arriverebbe a incassare 58 milioni di euro più il botteghino.