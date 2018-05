Vialli: "Juve, non sarei eccitato dal ritorno di Morata"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ospite in studio di Sky, Gianluca Vialli ha parlato del possibile ritorno di Alvaro Morata alla Juventus: "Io non sono particolarmente eccitato dal fatto che possa tornare Morata, non per le sue qualità ma perché tanto vale cercarne uno nuovo. Non è facile, i titolari attuali sono Dybala e Higuain".

Su Allegri e Conte.

"Antonio era l'uomo perfetto per iniziare il ciclo, Allegri per continuarlo".