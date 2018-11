Vialli: "La Juventus è la più forte d'Europa con il migliore allenatore"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Questo può essere l'anno giusto per la Juventus in Champions League - ha dichiarato Gianluca Vialli alla Gazzetta dello Sport da ultimo capitano bianconero ad aver alzato la coppa - La Juve è la squadra più forte d'Europa e non solo per la formazione titolare ma anche e soprattutto per la profondità della rosa. La principale rivale? Il Barcellona. Il City mi intriga ma penso che gli manchi qualcosa a livello di continuità. Questa Juventus ha più qualità rispetto alla squadra che ha vinto la Coppa Campioni nel '96. Lippi aveva un gruppo granitico mentre Allegri ha a disposizione due squadre vere. E Marcello non aveva CR7. Ronaldo? Quando vedi uno che nel calcio ha vinto tutto come lui che si allena in quel modo e avere un approccio alla professione come il suo, sei portato a chiedere sempre di più a te stesso. Allegri? Ora che Zidane non sta lavorando, è il migliore di tutti. Io voglio evidenziare il suo modo di trasferire i concetti ai giocatori facendosi seguire al volo".