Vialli: "La Juventus ha la rosa più forte d'Europa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da Sky Sport 24, in occasione dell'esposizione della Champions League a Torino, l'ex capitano della Juventus Gianluca Vialli ha parlato dei bianconeri: "Spero che qualcuno possa sollevare la Champions, vestito di bianconero. Inizialmente faceva piacere essere considerato l'ultimo capitano a vincerla, però sembra ora che abbia fatto solo questo. Ho fatto ottime cose alla Sampdoria, alla Juve, al Chelsea... Speriamo che la Juve la vinca. La rosa è la più forte in Europa per qualità e profondità, ha il miglior allenatore tolto Zidane, che non c'è, in Champions. La società sta facendo sforzi, ha preso Ronaldo e questo dà autostima al gruppo. Cristiano produrrà a livello economico, ma sarà un acquisto estremamente azzeccato. E' sicuramente una delle favorite. Lo spogliatoio juventino è eccitato dall'arrivo di Ronaldo, parliamo del migliore con Messi al mondo. Ha autostima, ma ha l'umiltà di presentarsi al mattino per migliorarsi ogni giorno. Gli altri sono nella leggenda con sette titoli, mancava uno così e ora sarà dura battere la Juve".