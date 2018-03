Viareggio Cup - I risultati del pomeriggio: cinquina Inter, Parma ok

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

E' iniziata oggi la 70^ Viareggio Cup/Coppa Carnevale, torneo internazionale dedicato alle formazioni Primavera che già nel primo turno dei gironi ha regalato risultati sorprendenti: il Sassuolo campione in carica soffre, va sotto di due gol contro il Club Brugge, fiuta addirittura l'eliminazione, ma alla fine rimonta e ottiene un prezioso punto contro i giovani belgi. Successo di misura per l'Empoli contro l'Entella, mentre il Perugia pareggia contro la Pagenese e la Rappresentativa D passa sul Livorno. Stupisce il Parma, che sconfigge la Salernitana, mentre l'Inter distrugge il Leichhardt con cinque gol di scarto. Ecco di seguito i risultati delle gare del pomeriggio, a breve spazio a Sampdoria-Partizan e Torino-Cina, mentre in serata spazio a Venezia-Pisa.

Lunedì 12 marzo

Rappresentativa Serie D-Livorno 3-1

(5' Noccioli (L), 57' Gassama (D), 66' Dumancic (D), 79' Svidercoschi (D))

Inter-Leichhardt 5-0

(56' Odgaard, 64', 91' Merola, 87' Rada, 93' Corrado)

Spezia-Abuja 1-0

(75' Corbo)

Perugia-Paganese 2-2

(41' Konate (PE), 44' Negro (PA), 50' rig. Buonocore (PE), Traorè (PE))

Empoli-Virtus Entella 1-0

(48' Buglio)

Sassuolo-Club Brugge 2-2

(19' Van Oudenhove (B), 55' Openda (B), 62' Mota Carvalho (S), 93' Kolaj (S))

Parma-Salernitana 2-0

(9' Longo, 38' Colley)

17.30 Sampdoria-Partizan Belgrado

17.30 Torino-Cina

20.30 Venezia-Pisa