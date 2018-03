Viareggio Cup: i risultati delle partite giocate

Oggi si tornava in campo per giocare l'ultimae partita della fase a gironi della 70esima edizione delle Viareggio Cup. Ecco le partite in programma e i risultati:

Domenica 18 Marzo:

JUVENTUS-EURO NEW YORK 4-0

Reti: 27' pt. Nicolussi Caviglia (J); 36' st. Kameraj (J), 46' Montaperto (J), 49' Kulenovic (J).

(arbitro Belfiore di Parma)

Margine Coperta (PT) / Stadio “Brizzi” (ore 11) (Sintetico)

RIJEKA-BENEVENTO 2-0

Reti: 5' pt. Vuk (R), 29' Vuk (R).

(arbitro Loffredo di Torino)

La Spezia / Intels training center “Ferdeghini” (ore 11) (Sintetico)

BOLOGNA-DEPORTES QUINDIO 1-3

Reti: 6' pt. Cortes (D), 31' Rivas (D); 9' st. Valencia (B), 19' Cardenas (D).

(arbitro Piazzini di Prato)

Carrara - Località Fossone (MS) / Campo sportivo “Boni” (ore 11) (Sintetico)

FK RFS-CAGLIARI rinviata a domattina (lunedì 19 marzo) alle 11 con cambio di sede (da definire)

MILAN-U.Y.S.S. NEW YORK 1-0

Rete: 19' pt. Chiarparin (M).

(arbitro Pirriatore di Bologna)

Forte dei Marmi (LU) / Stadio “Necchi-Balloni” (ore 11)

CAI-PRO VERCELLI rinviata a domattina (lunedì 19 marzo) alle 11 con cambio di sede (da definire)

FIORENTINA-PONTEDERA 4-2

Reti: 3' pt. Gori (F), 11' Faye (F); 3' st. De Carlo (P), 9' Prete (P), 31' Marozzi (F), 45' Diakhate (F).

(arbitro Baldelli di Reggio Emilia)

Pontedera (PI) / Stadio “Mannucci” (ore 11) (Sintetico)

PAS GIANNINA-ASCOLI 1-1

Reti: 35' pt. Vasilakis (P); 11 'st. Tassi rig. (A).

(arbitro Picchi di Lucca)

Quarrata (PT) / Stadio “Raciti” (ore 11)

GENOA-SPAL 2-0

Reti: 7' st. Gibilterra rig. (G), 16' Bruzzo (G).

(arbitro Taricone di Perugia)

Viareggio (LU) / Stadio “Bresciani” (ore 11)

LUCCHESE-AZ ALKMAAR 0-2

Reti: 4' pt. Oosting (A), 13' Taabouni (A).

(arbitro Pistarelli di Fermo)

Lucca / Stadio “Porta Elisa” (ore 11)