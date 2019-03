Viareggio Cup - I risultati e le partite in programma

Oggi si torna in campo per giocare la sesta giornata della fase a gironi della 71esima edizione delle Viareggio Cup. Ecco le partite in programma per oggi e tutti i risultati e marcatori di ieri:

Le partite in programma:

SASSUOLO-PONTEDERA (arbitro Perri di Roma 1)

Santa Croce sull'Arno (PI) / Stadio “Masini” (ore 15)

FK RFS-BENEVENTO (arbitro Turrini di Firenze)

Fornacette (PI) / Stadio “Masoni” (ore 15)

MILAN-CARRARESE (arbitro Cannata di Faenza)

Carrara - Località Avenza (MS) / Stadio “Deste” (ore 15) (Sintetico)

BEREKUM CHELSEA-SPEZIA (arbitro Tesi di Lucca)

Sarzana (SP) / Stadio “Luperi” (ore 15)

FIORENTINA-WESTCHESTER UNITED (arbitro Villa di Rimini)

Forte dei Marmi (LU) / Stadio “Necchi-Balloni” (ore 15)

KRASNODAR-PERUGIA (arbitro Dallapiccola di Trento)

La Spezia / Intels training center “Ferdeghini” (ore 17) (Sintetico)

GENOA-ATLANTIDA JUNIORS (arbitro Borriello di Arezzo)

Genova / Campo Sportivo “Begato 9” (ore 15) (Sintetico)

DUKLA PRAGA-LIVORNO (arbitro Bordin di Bassano del Grappa)

Livorno - Località Antignano / Stadio “Banditella” (ore 15)

RAPPRESENTATIVA SERIE D-SALERNITANA (arbitro Emmanuele di Pisa)

Quarrata (PT) / Stadio “Raciti” (ore 15)

UNDER 19 CINA-SPAL (arbitro Nicolini di Brescia)

La Spezia / Intels training center “Ferdeghini” (ore 15) (Sintetico)

I risultati della quinta giornata:

INTER-A.P.I.A. LEICHHARDT 2-1

Reti: 21' pt. Mulattieri (I), 33' Vergani (I); 31' st. Da Silva (A).

BRAGA-CAGLIARI 1-0

Rete: 22' st. Veiga (B).

EMPOLI-UNITED YOUTH SOCCER STARS 3-0

Reti: 21' st. Bertolini (E), 29' Montaperto (E), 41' Folino (E).

NORDSJAELLAND-ASCOLI 5-1

Reti: 8' pt. Sarli (A), 11' Sadiq (N), 24' Antman (N), 29' Sadiq (N), 34' Adingra (N); 21' st. Nnanami (N).

BOLOGNA-VIAREGGIO 3-0

Reti: 4' pt. Stanzani (B), 16' Krastev (B); 49' st. Rosso (B).

BRUGES-TERNANA 3-1

Reti: 23' pt. De Ketelaere (B); 15' st. Van Den Keybus (B), 21' Baeten (B), 42' Di Bartolomeo (T).

TORINO-ATHLETICO PARANAENSE 1-2

Reti: 9' pt. Damascan rig. (T), 44' Wellington (A); 9' st. Kleiton (A).

NORCHI DINAMOELI TBILISI-RIETI 1-5

Reti: 9' pt. Spedaliere (R), 39' Pantano (R); 2' st. Chikovani (N), 30' Paglino (R), 39' Nasufi (R), 41' Parente (R).

PARMA-EURO L.I.A.C. NEW YORK 6-0

Reti: 29' pt. Pelle (P), 36' Montipò (P), 40' Montipò (P); 14' st. Pelle (P), 38' Pelle (P), 42' Davitti (P).

NANIA-VENEZIA 2-3

Reti: 11' pt. B. Asante (N), 40' B. Asante (N), 47' Pimenta (V); 25' st. Pozzebon (V), 53' Ripanto (V).