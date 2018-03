Viareggio Cup - Inter batte il Genoa all'ultimo secondo. Nerazzurri in semifinale

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Valietti all'ultimo secondo, al minuto quarantotto - il terzo di recupero nella ripresa - consegna la qualificazione all'Inter (ora approdata in semifinale) con un tiro ravvicinato in mischia. Sembrava avviata ai calci di rigore la partita, per conoscere il nome della squadra che sarebbe andata in semifinale. Partita equilibrata, con ritmi non eccezionali e contenuti tecnici non elevatissimi. Il Genoa - in cui si è distinto per inventiva e qualità il numero dieci Zanimacchia - aveva sfiorato la rete nel primo tempo con una ghiottissima occasione capitata sui piedi di Salcedo che a tu per tu Pissardo aveva calciato fuori. Nella ripresa più intraprendente l'Inter anche se non sono state costruite azioni clamorose. Fino appunto al gol di Valietti