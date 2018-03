Viareggio Cup - La Cina si prende la copertina, Torino e Inter gli ottavi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Terza giornata di Viareggio Cup e ancora una volta, le sorprese non sono mancate. Il colpo del giorno lo fa la Cina Under 19, che grazie alla rete di Xu batte la paganese cogliendo la prima storica vittoria in Toscana. Successi preventivati per Torino e Inter, per entambe primo posto e pass per gli ottavi di finale. Successo piuttosto clamoroso quello del Venezia, che batte con tre reti di scarto la Sampdoria, mentre il Sassuolo ha ragione dello Spezia con un autogol.

Torino-Perugia 3-1

(13' Capone (T), 35' Butic (T), 36' Amadio (P), 80' rig. Borello (T))

Cina U19-Paganese 1-0

(89' Xu)

Empoli-Rappresentativa Serie D 1-1

(73' rig. Kargbo (D), 88' Imbrenda (E))

Virtus Entella-Livorno 1-0

(77' Murgia)

Sampdoria-Venezia 0-3

(23' Simeoni, 34' Fasan, 79' Cicagna)

Inter-Parma 1-0

(26' Colidio)

Sassuolo-Spezia 1-0

(28' aut. Figoli)

APIA Tigers-Salernitana 1-1

(24' Kmet (T), 80' Barra (S))

Club Brugge-Abuja 1-0

(65' De Kuyffer)

Partizan Belgrado-Pisa 2-1

(50' Kokir (PA), 63' Pesci (PI), 94' )