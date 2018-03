Viareggio Cup: le partite in programma per oggi

Oggi si torna in campo per giocare la terza giornata della 70esima edizione delle Viareggio Cup. Ecco le partite in programma:

Mercoledi' 14 Marzo:

EMPOLI-RAPPRESENTATIVA SERIE D (arbitro Emmanuele di Pisa)

Castelfranco di Sotto (PI) / Stadio “Martini” (ore 15)

VIRTUS ENTELLA-LIVORNO (arbitro Villa di Rimini)

Livorno / Stadio “Banditella” (ore 15)

SASSUOLO-SPEZIA (arbitro Turrini di Firenze)

La Spezia / Intels training center “Ferdeghini” (ore 16,30) (Sintetico)

BRUGES-ABUJA (arbitro Bertini di Lucca)

Fornacette (PI) / Stadio “Masoni” (ore 20,30)

INTER-PARMA (arbitro Pelagatti di Livorno)

Viareggio (LU) / Stadio “Bresciani” (ore 15,30)

A.P.I.A. LEICHHARDT-SALERNITANA (arbitro Spataru di Siena)

Capezzano (LU) / Stadio “Cavanis” (ore 20,30) (Sintetico)

SAMPDORIA-VENEZIA (arbitro Nicolini di Brescia)

Levanto (SP) / Stadio “Scaramuccia-Raso” (ore 15) (Sintetico)

PARTIZAN BELGRADO-PISA (arbitro Vitulano di Firenze)

Altopascio (LU) / Stadio Comunale (ore 20,30) (Sintetico)

TORINO-PERUGIA (arbitro Monaldi di Macerata)

La Spezia / Intels training center “Ferdeghini” (ore 13,30) (Sintetico)

CINA UNDER 19-PAGANESE (arbitro Munerati di Rovigo)

Quarrata (PT) / Stadio “Raciti” (ore 15)