Viareggio Cup - Parma ai quarti di finale, il Milan esce ai rigori

Si è decisa ai rigori e in favore del Parma la sfida tra ducali e Milan, ottavo di finale di Viareggio Cup, appena terminata sul campo di Altopascio. 1-1 dopo i 90' e sfida che si è prolungata fino ai calci di rigore, dove decisivi sono stati gli errori di Pobega e El Hilali.

Passa un solo minuto e il Parma si trova a condurre: merito di una punizione battuta da Santovito forte e in mezzo, che Merletti devia nella propria porta, spiazzando Guarnone. Il Milan si getta alla ricerca del pari ma è pericoloso solo sui calzi piazzati, sono invece i crociatini ad andare vicini al bis con un bel cross teso di Mastaj, che non trova però deviazioni amiche in area. I rossoneri continuano a premere e metà frazione trovano il meritato pari, con una bordata mancina firmata Pobega, che batte Adorni. La gara prosegue sui binari dell'equilibrio fino al duplice fischio, con il Parma che ha il merito di non indietreggiare di fronte ai più titolati avversari, ma anzi appare schierato benissimo in campo. La ripresa inizia con un misterioso gol annullato alla formazione di Iori, probabilmente per un fallo di mano di Colley, anche ammonito nella circostanza. I primi tre cambi, Madonna, Longo e Oberrauch, non cambiano equilibri e andamento della gara, che prosegue senza una vera dominatrice del campo. Il Milan le prova tutte nel finale, inserendo anche Maidara e Capanni alla ricerca del gol del sorpasso. Adorni salva proprio sull'ultimo entrato e Lupi decide di giocarsi anche la carta Larsen, centravanti di oltre un metro e novanta. In pieno recupero una presa difettosa di Guarnone, su innocuo tiro di Madonna, fa gelare il sangue ai tifosi rossoneri. Alla lotteria dei rigori poi passa il Parma.