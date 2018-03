Viareggio Cup - Sassuolo avanti di misura: Spezia beffato con un autogol

Fonte: Dall'inviato a La Spezia

Prima vittoria alla Viareggio Cup per il Sassuolo. I campioni in carica della competizione hanno superato di misura un buon Spezia che a larghi tratti si è fatto preferire rispetto agli avversari. Al settimo minuto la squadra del duo Ferrario-Corallo si rende subito pericoloso. Dopo una bella azione personale di Suleiman, il pallone arriva a Benedetti sul lato destro dell’area di rigore. La sua conclusione però viene respinta da Satalino. 120 secondi più tardi ancora liguri in avanti con Martorelli che vince un duello con Ghion e calcia in porta. Satalino si distende e respinge ma sulla ribattuta Suleiman non è preciso col colpo di testa. Al 20’ squillo del Sassuolo con una punizione di Ahmetaj per Piacentini ma il suo colpo di testa da posizione decentrata si perde alto sopra la traversa. Gli Aquilotti spingono con insistenza con Suleiman che conclude dal limite dell’area con Satalino che si distende in tuffo e respinge. La beffa per lo Spezia arriva al minuto 28 quando Franchini compie una grande azione sulla sinistra e mette un pallone teso al centro, Giuliani, nel tentativo di rinviare colpisce Figoli con la palla che si insacca in rete per il più clamoroso degli autogol. La reazione spezzina arriva con un calcio di punizione di Martorelli deviato di testa da Suleiman ma l’incornata del numero 21 lambisce il palo alla sinistra di Satalino. La palla per il pareggio arriva al 35’ quando Capelli trova un corridoio delizioso per Suleiman che da posizione ravvicinata calcia, ma ancora una volta Satalino respinge. Al 38’ ancora super Satalino è bravissimo a respingere prima un calcio di punizione di Corbo e poi a salvare sul tentativo di tap in di Capelli.

La ripresa si apre con un’occasione d’oro per il Sassuolo. Kolaj entra in area di rigore e calcia di prima intenzione trovando il palo interno della porta di Desjardins. Sulla ribattuta del montante c’è Cappa che però manda alto il pallone. Al nono minuto ci prova lo Spezia con Benedetti che si coordina all’interno dell’area di rigore ma sul suo tiro-cross non c’è nessun compagno di squadra pronto a ribadire in rete. I neroverdi sfiorano il raddoppio con una punizione dal lato corto destro dell’area di rigore di Cappa ma la sua conclusione si perde sul fondo di poco. Gli emiliani si rendono pericolosi con Aurelio lanciato bene in area di rigore davanti a Desjardins ma non riesce a dare la stoccata vincente. Il Sassuolo spinge sull’acceleratore e a otto dalla fine si fa vedere in avanti con Celia ma il suo invito verso il centro dell’area viene raccolto dall’onnipresente Awua. Nel finale lo Spezia ci prova con generosità la ma truppa di Felice Tufano riesce a resistere portando a casa tre punti importantissimi in attesa della sfida della serata fra Bruges e Abuja.