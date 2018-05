VIDEO - Cagliari-Atalanta 1-0, Ceppitelli gol: i sardi sono salvi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' salvo il Cagliari, in virtù del ko del Crotone e della vittoria di ieri contro l'Atalanta. A decidere, all'87, la rete del difensore centrale Ceppitelli. Nel finale rigore sbagliato dal futuro bianconero Caldara. Clicca sul video sottostante o sul link in calce per vedere gli highlights della partita nello speciale proposto da Tuttomercatoweb.com.