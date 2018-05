VIDEO - Cesena-Parma 2-1: Moncini stende i ducali in rimonta

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Una doppietta di Gabriele Moncini negli ultimi minuti di gioco regala al Cesena una vittoria preziosa in chiave salvezza e frena le ambizioni di secondo posto del Parma, passato in vantaggio poco prima dell'ora di gioco con Fabio Ceravolo. Ora i romagnoli sono a +4 sui play out e +5 sulla retrocessione a due gare dalla fine, mentre i gialloblù mancano il sorpasso su Frosinone e Palermo scivolando al quarto posto a -2 dal secondo. Questa la sintesi della gara: