VIDEO - Chievo-Inter 1-2, Icardi-Perisic tengono il passo delle romane

L'Inter riesce a soffrire anche quando ha la partita in pugno, ma alla fine porta a casa i tre punti che le permettono di mantenere il passo delle romane nella volata Champions. Icardi e Perisic segnano i due gol per la squadra di Spalletti, mentre è Stepinski che tiene a galla il Chievo Verona fino all'ultimo minuto, quando Tomovic non trova la deviazione vincente a un passo dalla porta di Handanovic. Ecco di seguito il video con le immagini del match: