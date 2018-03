VIDEO - Crotone-Samp 4-1, Zenga riapre in toto la corsa salvezza

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un tonfo forte, quasi inatteso. La Sampdoria cade per 4-1 contro il Crotone di Zenga e rischia di complicare la corsa europea. Dall'altra parte, tre punti preziosissimi in ottica salvezza, con una lotta adesso completamente riaperte, per i pitagorici. Ecco gol e highlights della gara dello Scida nel video offerto da Tuttomercatoweb.com.