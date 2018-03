VIDEO - Fiorentina-Benevento 1-0, la domenica del Franchi. Per Astori

© foto di www.imagephotoagency.it

E' stata una domenica in memoria, in ricordo e in onore di Davide Astori quella dell'Artemio Franchi di Firenze. Dove, al fischio finale, i compagni di squadra della Fiorentina sono scoppiati in lacrime, dove l'abbraccio della città e del popolo viola è stato profondo e commovente. Una domenica dove i viola hanno battuto il Benevento per 1-0, con la rete di Vitor Hugo. Lui, che ha proprio preso il posto di Astori al centro della difesa gigliata.