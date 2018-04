VIDEO - Fiorentina-SPAL 0-0, Semplici blocca sul pari la sua Viola

© foto di Federico De Luca 2018

La Fiorentina non riesce a conquistare la settima vittoria consecutiva bloccata da una SPAL capace invece di mettere in fila proprio il settimo risultato utile consecutivo. Simeone e Gil Dias hanno le occasioni giuste per sbloccare il match ma l'imprecisione e le grandi parate di Meret non permettono ai viola di conquistare tre punti chiave nella corsa all'Europa League.