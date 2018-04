VIDEO - Inter-Juventus 2-3, la sintesi del match

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Una partita pazzesca. La Juve si aggiudica il derby d'Italia in rimonta contro l'Inter. Bianconeri avanti nel punteggio, gol di Douglas Costa, e negli uomini, espulso Vecino, ma nella ripresa Icardi ha pareggiato i conti. Un autogol di Barzagli ha portato in vantaggio i nerazzurri ma nel giro di due minuti Cuadrado e Higuain hanno realizzato il 3-2 per un successo importantissimo in chiave scudetto della squadra di Allegri.