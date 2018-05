VIDEO - Inter-Sassuolo 1-2, clamoroso ko interno dei nerazzurri

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Clamoroso alla Scala del Calcio. L'Inter, in piena lotta per un posto in Champions League, cade sotto i colpi di un Sassuolo già salvo. Politano e Berardi stendono i nerazzurri, non basta la rete di Rafhina. Sconfitta pesante che complica maledettamente i piani per la qualificazione in Champions League. Di seguito la sintesi della gara.