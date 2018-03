Video - Milan, l'arrivo della Curva Sud all'Emirates Stadium

Fonte: Dai nostri inviati, Ivan Cardia e Antonio Vitiello

Manca circa un'ora e mezza all'inizio della sfida tra Arsenal e Milan, intanto all'Emirates Stadium di Londra sono già arrivati i sostenitori rossoneri della Curva Sud per il ritorno degli ottavi di Europa League. La formazione di Gattuso proverà a ribaltare il ko per 2-0 maturato a San Siro. In basso le immagini provenienti dall'Inghilterra: