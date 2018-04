VIDEO - Sassuolo-Fiorentina 1-0, gol salvezza di Politano

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Vince di misura il Sassuolo contro la Fiorentina, 1-0 il punteggio finale in favore dei neroverdi. La rete che vale più di mezza salvezza porta la firma di Politano, che ha freddato l'incolpevole Dragowski con un bellissimo tiro a giro al termine del primo tempo, dopo che i viola erano rimasti in 10 per il rosso a Dabo. Di seguito la sintesi della gara.