VIDEO - Sassuolo-Roma 0-1, giallorossi terzi: decide l'autogol di Pegolo

Si chiude al terzo posto la stagione della Roma. In uno dei due posticipi di ieri, i capitolini battono per 1-0 il Sassuolo al Mapei Stadium con l'autorete del portiere neroverde Pegolo. Clicca sul video sottostante o sul link in calce per vedere gli highlights della partita nello speciale proposto da Tuttomercatoweb.com.