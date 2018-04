VIDEO - Torino-Lazio 0-1, Milinkovic segna e vede la Champions

© foto di www.imagephotoagency.it

Un gol di Milinkovic-Savic decide la sfida tra Torino e Lazio e permette ai biancocelesti di volare a +4 sull'Inter nella corsa per la Champions League a sole tre giornate dal termine del campionato. Sirigu, portiere granata, è il migliore in campo e para anche un calcio di rigore, ma è il resto della squadra che non gira a dovere. Di seguito le immagini del posticipo: