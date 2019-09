© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Christian Vieri ha lasciato grandi ricordi in Spagna, complice la stagione da protagonista vissuta all'Atletico Madrid. L'ex attaccante ha parlato a Marca TV: "Il duello Messi-Cristiano? Non è mai successa una cosa del genere, ovvero che due giocatori del genere segnassero in tutte le partite e tutte le stagioni 40/50 gol. Quando smetteranno sarà un dramma per il calcio mondiale. Il mio idolo? Sono cresciuto guardando Baggio alla Fiorentina. Andavo sempre da Prato a Firenze per vederlo. E dopo 8 anni sono andato con lui al Mondiale... L'eliminazione dell'Italia con la Corea nel 2002? Dovevate vedermi in campo... Ci eravamo resi conto che qualcosa non andava, non fischiando fallo su di me, su Totti, su Maldini... Uno scandalo, anche se avemmo le nostre occasioni per vincere. Non pensavo che potesse succedere al Mondiale, fossi stato un coreano mi sarei vergognato".