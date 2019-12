© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dagli studi di Tiki Taka, l'ex attaccante rossonero Christian Vieri dice la sua sul momento negativo del Milan, partendo dall'assenza di una leadership certa: "Proprietà, ma quale proprietà? Almeno Boban va in tv e dice la verità: sono contenti di Pioli e anche secondo me ha fatto un buon lavoro, perché la squadra la vedo viva. Da quando è arrivato lui era una squadra piattissima. Con lui creano occasioni, sono vivi... A Bergamo non vince nessuno, a Bergamo ora vanno tutti a prendere tre o quattro gol!".