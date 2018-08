Vieri: "L'Inter farà un grande campionato. Champions? Barça o Juve"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo la Bobo Summer Camp, Bobo Vieri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport:

Su Lautaro Martinez in gol con l'Atletico Madrid?

"E' un gol arrivato in amichevole, chi se ne frega, ma chi le guarda. Queste partite sono fatte per mettere 90 minuti nella gambe. I gol contano domenica prossima. Ora è tutto show, da domenica prossima contano i gol e le vittorie".

Su Keita?

"L'Inter ha fatto grandissimi acquisti, è una squadra solida, Spalletti è bravo, è in gamba, ha forza, l'Inter farà un grande campionato".

Chi vince la Champions?

"Barcellona o Juventus".