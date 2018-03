Vieri: "Milan rigenerato da Gattuso, batterà l'Arsenal"

Christian Vieri, ex attaccante del Milan, intervenuto a beIN Sports ha parlato del momento dei rossoneri, mostrandosi ottimista in vista della gara con l'Arsenal: "Il Milan è in una forma fantastica, è stato rigenerato da Gattuso che sta facendo un lavoro fantastico. Giocano un buon calcio, vincono, hanno conquistato la finale di Coppa Italia. Sarà una gara difficile ma penso che il Milan vincerà", riporta Milannews.it.