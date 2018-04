Vieri: "Rigore per il Real? 40mila contatti come quello. Ha ragione Buffon"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tramite una Instagram Stories sui propri social, Christian Vieri ha commentato l'eliminazione della Juventus dalla Champions League: "Molto male il risultato della Juventus perché non è passata. Il rigore? Ha ragione Buffon, si può dare o no, ma non è rigore al 100%. Ci sono 40mila contatti a partita come quello, il rigore si dà quando c'è al 100%. La Juventus ha fatto una partita impressionante, è stata devastante. Mi dispiace perchè una squadra italiana è uscita. Ora tutti forza Roma, perché siamo in semifinale e dobbiamo cercare di andare in finale. Io farò il tifo per i giallorossi come l'ho fatto per i bianconeri".