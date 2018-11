Villas-Boas: "CR7 alla Juve mi ha sorpreso, vincerà la Champions"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attraverso le colonne del Corriere dello Sport, il tecnico portoghese André Villas-Boas ha commentato l'approdo del suo connazionale Cristiano Ronaldo alla Juventus. "Mi ha totalmente sorpreso. Come si fa a vendere Cristiano per 100 milioni? Non si capisce da nessun punto di vista: né sportivo né economico. Complimenti alla Juventus per il colpo che ha fatto. Se vincerà il Pallone d’Oro? Sinceramente spero di sì. Sarebbe giusto perché se lo merita. Se vincerà la Champions in bianconero? Assolutamente sì. Non dico che siano i favoriti numero uno, ma ora hanno un campione che farà la differenza”, le parole dell'ex allenatore di Porto, Chelsea, Tottenham e Zenit San Pietroburgo.