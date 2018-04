Virtus Entella, Aglietti: "Nulla è ancora perduto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alfredo Aglietti, tecnico della Virtus Entella, ai microfoni di Sky Sport ha commentato il ko contro il Venezia: "Nel primo tempo abbiamo fatto un buon possesso palla, arrivando spesso sul fondo e impensierendo il Venezia. Siamo stati cattivi, ma poco cinici. Il gol è stata una mazzata. Per quello che facciamo meriteremo di più, ma alla prima occasione subiamo la rete. A sei partite dalla fine, in questa situazione, è giusto essere preoccupati, ma bisogna crederci. Con la Pro Vercelli sarà uno spareggio importantissimo, con una vittoria sei salvo. Il nostro calendario prevede anche la partita con l'Ascoli in casa. Sono entrambe partite da vincere. La squadra è in salute, non dobbiamo farci abbattere da questa sconfitta, prepariamo la partita di sabato che è quella da vincere".

SULL'ATTACCO STERILE: "Purtroppo non posso scendere in campo io (ride, ndr). I numeri sono impietosi, questo è sotto gli occhi di tutti. Abbiamo anche cambiato modulo visto che La Mantia non aveva le caratteristiche per giocare nel 4-3-3. Non dimentichiamo che è venuto a mancare anche Luppi, gli uomini che giocano sono sempre gli stessi. Le occasioni ci sono state, anche se meno rispetto alle ultime partite. Il problem è che segniamo con il contagocce. C'è poco da piangere, ricarichiamo le batterie e diamo una mano agli attaccanti".