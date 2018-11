Vogliono chiamare Griezmann-Mbappé il neonato. Deciderà il tribunale

© foto di Imago/Image Sport

La gioia per una vittoria in Coppa del Mondo fa anche questo. La magistratura francese - riporta il Corriere della Sera - sarà chiamata a decidere se una coppia, ovviamente grande appassionata di calcio e della nazionale, può chiamare il loro figlio Griezmann Mbappé in omaggio ai due campioni del Mondo con la maglia dei Bleus. Secondo il quotidiano locale La Montagne - il primo a riportare la notizia - l'ufficiale di Stato ha considerato, in base al codice civile francese che questi nomi di battesimo potessero essere "contrari all’interesse del minore" e ha deciso di rivolgersi alla Procura della Repubblica. Ora potrebbe essere il Tribunale degli affari familiari a decidere per un eventuale cambio di nome.