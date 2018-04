'We love Football': Atalanta in finale

A Bologna si chiude rassegna internazionale Under 15

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - BOLOGNA, 1 APR - Sarà Atalanta-Palmeiras la finale - in programma oggi allo stadio 'Dall'Ara' di Bologna - di 'We love Football' torneo internazionale giovanile Under 15. Sul prato dello stadio emiliano - nelle semifinali - i bergamaschi hanno piegato ai rigori l'Inter mentre i brasiliani hanno vinto al fotofinish contro l'Ajax. L'Atalanta ha superato i nerazzurri milanesi per 4 a 3 dopo una conclusa sullo 0 a 0 mentre il Palmeiras ha battuto gli olandesi grazie a un gol all'ultimo secondo. Al 'Dall'Ara' andrà in scena alle 9.30 la finale femminile tra Roma e Inter. A seguire, alle 11, la finalissima maschile tra Atalanta e Palmeiras.