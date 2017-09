Wenger sul calciomercato: "Vorrei abolire la sessione invernale"

Il tecnico dell'Arsenal Arsene Wenger, nel corso di un'intervista a beIN Sport, ha parlato del calciomercato confessando la sua particolare posizione: "I calciatori che giocano poco o che in estate non sono riusciti a trasferirsi a ottobre iniziano già a pensare a cosa potrebbe succedere a gennaio. Questo non è un bene per uno spogliatoio. La situazione ideale sarebbe chiudere il mercato 48 ore prima dell'inizio dei campionati e non riaprirlo fino alla stagione successiva".