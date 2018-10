West Ham, il baby Rice pronto a tradire l'Irlanda per l'Inghilterra

© foto di Insidefoto/Image Sport

Le sue prestazioni hanno attirato le attenzioni dei grandi club, ma il difensore del West Ham Declan Rice stavolta non fa parlare di sé per il mercato, ma per un tradimento che potrebbe essere davvero clamoroso: il classe 1999 è pronto a dire di no a un eventuale chiamata della Nazionale maggiore della Repubblica d'Irlanda per abbracciare la causa dei Tre Leoni inglesi. Il giocatore, nato a Londra ma con doppia nazionalità, ha fatto tutta la trafila delle giovanili irlandesi. Lo riporta il Daily Star.